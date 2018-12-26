К новому году в России удвоилось количество усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов). Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники опроса также рассказали, что им пришлось снизить расходы на январские праздники. В среднем с 14,3 до 13,5 тысяч рублей.

Подавляющее большинство россиян будет встречать новый год дома (80 процентов).

Пять человек из каждой сотни опрошенных вовсе не намерен отмечать этот праздник.

На подарки (чаще всего это конфеты, спиртные напитки и деликатесы) участники исследования отложили в среднем пять тысяч рублей, что на триста рублей меньше, чем в прошлом году.

Примечательно, что вдвое больше респондентов готовы отказаться в этом году от получения подарков (27 процентов), чем от их дарения (13 процентов).

Хорошим или удачным уходящий год назвали 57 процентов опрошенных.

Около половины респондентов чувствуют радость и ожидают перемен к лучшему в наступающем году (49 процентов).

В декабрьском телефонном опросе участвовали 1 600 человек.