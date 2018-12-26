Россияне рассказали об ожиданиях от 2019 года

Накануне 2019 года почти половина опрошенных россиян чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, еще 27% ощущают спокойствие и уверенность, следует из опроса общественного мнения ВЦИОМ

«В канун 2019-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% — спокойствие и уверенность. Однако наши сограждане в уходящем году стали чаще испытывать негативные эмоции: рост усталости с 8% до 19%, рост волнения с 10% до 15%, грусти — с 4% до 10%, разочарования — с 3% до 10%», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что итоги года для себя лично россияне оценивают выше, чем итоги 2017 года.

«Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 57%, а 40% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым», — сообщает ВЦИОМ.

При этом динамика оценок итогов года в масштабах страны менее позитивна.

«33% респондентов дают позитивные оценки, 60% — негативные», — говорится в сообщении.

Каждый пятый респондент (21%) считает, что 2019 год будет удачным для них лично, 13% — для страны в целом.

Что касается места празднования Нового года, то 80% граждан планируют встретить его дома, 6% пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Только 5% участников опроса не собираются отмечать Новый год.

Одновременно ВЦИОМ подсчитал предполагаемые расходы на празднование и развлечения, которые в этом году снизились на 4% — до 13 тыс. 755 рублей с 14 тыс. 299 рублей в прошлом году. По ответам 87% респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 тыс. против 5,3 тыс. рублей в прошлом году, по оценкам 89% на новогодний стол — 4,4 тыс. рублей, по ответам 53% на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочее — 4,3 тыс. рублей.

При этом дарить чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), но получить их в подарок хотят только 8%. Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Дарить подарки не собираются 13%, от их получения готовы отказаться 27%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился в декабре 2018 года в форме телефонного интервью по случайной выборке среди 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Также россияне назвали главное событие 2018 года.