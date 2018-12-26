Россияне стали заметно лучше относиться к армии

Доверие граждан России к армии за последние 6 лет значительно выросло. Подавляющее большинство участников опроса ВЦИОМ , 92%, уверены, что вооруженные силы способны защитить страну от любых угроз. И это при том, что всего 5 лет назад так думали только 66% россиян.

Также социологи отмечают, что граждане гораздо лучше оценивают состояние армии. Если еще 7 лет назад всего 11% респондентов считали, что отечественные вооруженные силы заслуживают "хорошо" или "очень хорошо", то сейчас этот процент вырос до 61%.

Что касается технического оснащения российской армии, то оно стало гораздо лучше, завили 42% опрошенных. 65% респондентов хотели бы, чтобы их родственники либо они сами служили в вооруженных силах.