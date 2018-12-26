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Россияне стали заметно лучше относиться к армии 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Global Look Press
Доверие граждан России к армии за последние 6 лет значительно выросло. Подавляющее большинство участников опроса ВЦИОМ, 92%, уверены, что вооруженные силы способны защитить страну от любых угроз. И это при том, что всего 5 лет назад так думали только 66% россиян.
Также социологи отмечают, что граждане гораздо лучше оценивают состояние армии. Если еще 7 лет назад всего 11% респондентов считали, что отечественные вооруженные силы заслуживают "хорошо" или "очень хорошо", то сейчас этот процент вырос до 61%.
Что касается технического оснащения российской армии, то оно стало гораздо лучше, завили 42% опрошенных. 65% респондентов хотели бы, чтобы их родственники либо они сами служили в вооруженных силах.
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Социология , Армия , Общество , ВЦИОМ
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