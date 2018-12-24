Россияне назвали главные события 2018 года

Главными событиями уходящего года по мнению граждан России являются открытие Крымского моста, пенсионная реформа и выборы президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»

Открытие моста через Керченский пролив считают важнейшим событием 2018 года 47% опрошенных. Еще 46% респондентов назвали ключевым событием уходящего года пенсионную реформу, а 37% — выборы российского президента. Следом в списке расположились чемпионат мира по футболу (36%) и пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%).

На шестой строчке рейтинга важнейших событий уходящего года оказалось массовое убийство в Керченском политехническом колледже. За него проголосовали 28% опрошенных. Седьмое место занял инцидент в Керченском проливе и последующее введение военного положение на Украине (25%).

В топ-10 также вошли военные действия в Сирии (22%), в том числе крушение российского самолета и ряд ракетных ударов, Олимпиада в Пхенчхане (20%), продолжение военного конфликта в Донбассе, в рамках которого был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко (19%).

Опрос был проведен «Левада-центром» 13-19 декабря среди 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах России. Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.