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Россияне рассказали об ожиданиях от 2019 года 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне смотрят в новый год с надеждой и ожидают, что 2019-й пройдет спокойно для их семьи, однако будет напряженным для страны в целом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные соцопроса.
50 процентов россиян надеются, что наступающий год будет лучше 2018-го. Еще восемь процентов в этом уверены. Всего пять процентов граждан опасаются изменений в худшую сторону.
60 процентов опрошенных считают, что 2019-й окажется спокойным для них и их семьи, а вот политическая и экономическая жизнь страны будет напряженной. Так, 57 процентов россиян ожидают наступления экономического кризиса, а 62 процента — коррупционных скандалов во власти и скандальных отставок министров.
Жители страны отметили, что в наступающем году страну вряд ли ждут серьезные негативные события. 75 процентов респондентов назвали скорее невозможным государственный переворот, 68 процентов — войну с США и крупные межнациональные конфликты. 64 процента респондентов считают маловероятными массовые эпидемии, 53 процента — крупные техногенные катастрофы.
По мнению социологов, ожидания от наступающего года во многом зависят от событий уходящего. Россияне считают Новый год символом надежды и перемен к лучшему, поэтому большинство населения обычно настроено оптимистично.
Опрос проходил с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем участвовали 1,6 тысяч человек из 136 населенных пунктов России.
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Социология , Видео
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