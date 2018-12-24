Россияне рассказали об ожиданиях от 2019 года

Россияне смотрят в новый год с надеждой и ожидают, что 2019-й пройдет спокойно для их семьи, однако будет напряженным для страны в целом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные соцопроса.

50 процентов россиян надеются, что наступающий год будет лучше 2018-го. Еще восемь процентов в этом уверены. Всего пять процентов граждан опасаются изменений в худшую сторону.

60 процентов опрошенных считают, что 2019-й окажется спокойным для них и их семьи, а вот политическая и экономическая жизнь страны будет напряженной. Так, 57 процентов россиян ожидают наступления экономического кризиса, а 62 процента — коррупционных скандалов во власти и скандальных отставок министров.

Жители страны отметили, что в наступающем году страну вряд ли ждут серьезные негативные события. 75 процентов респондентов назвали скорее невозможным государственный переворот, 68 процентов — войну с США и крупные межнациональные конфликты. 64 процента респондентов считают маловероятными массовые эпидемии, 53 процента — крупные техногенные катастрофы.

По мнению социологов, ожидания от наступающего года во многом зависят от событий уходящего. Россияне считают Новый год символом надежды и перемен к лучшему, поэтому большинство населения обычно настроено оптимистично.

Опрос проходил с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем участвовали 1,6 тысяч человек из 136 населенных пунктов России.