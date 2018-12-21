5 миллионов россиян выкидывают новогодние елки летом 

Почти шесть миллионов россиян избавляются от новогодних елок только летом. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют подсчеты компании MARC.
По ее данным, летом купленные в декабре елки выбрасывают 4% россиян, то более 5,8 миллиона человек. По данным Росстата, в октябре 2018 года население России превышало 146 миллионов человек.
11% граждан избавляются от елок только на третий месяц после наступления Нового года — в марте, — а в домах 59% опрошенных елки не задерживаются больше месяца.
Также опрос MARC показал, что 82% россиян наряжают елки перед Новым годом: 27% — живые деревья, 48% — искусственные, 48% — покупными игрушками, 5% — самодельными.
90% граждан намерены подарить новогодние подарки родственникам, 40% — коллегам. 28% собираются потратить на подарки менее пяти тысяч рублей, 16% — 5-7,5 тысячи, 12% — 7,5-10 тысяч, 7% — более 30 тысяч.