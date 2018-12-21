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5 миллионов россиян выкидывают новогодние елки летом 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Почти шесть миллионов россиян избавляются от новогодних елок только летом. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют подсчеты компании MARC.
По ее данным, летом купленные в декабре елки выбрасывают 4% россиян, то более 5,8 миллиона человек. По данным Росстата, в октябре 2018 года население России превышало 146 миллионов человек.
11% граждан избавляются от елок только на третий месяц после наступления Нового года — в марте, — а в домах 59% опрошенных елки не задерживаются больше месяца.
Также опрос MARC показал, что 82% россиян наряжают елки перед Новым годом: 27% — живые деревья, 48% — искусственные, 48% — покупными игрушками, 5% — самодельными.
90% граждан намерены подарить новогодние подарки родственникам, 40% — коллегам. 28% собираются потратить на подарки менее пяти тысяч рублей, 16% — 5-7,5 тысячи, 12% — 7,5-10 тысяч, 7% — более 30 тысяч.
Социология , Общество
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