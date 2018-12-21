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Названо число готовых продержать елку до лета россиян 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Больше половины россиян выбрасывают новогодние елки в течение месяца после праздника, до марта дерево стоит у десятой части граждан и только 4 процента расстаются с деревом не раньше лета. Об этом свидетельствуют данные исследования компании MARC, его итоги публикует в пятницу, 21 декабря, РИА Новости.
Елку на Новый год наряжают большинство (82 процента) респондентов. Почти половина (48 процентов) предпочитают искусственную, чуть меньше трети (27 процентов) — живую, остальные (25 процентов) выбирают дерево от случая к случаю.
Многие используют елочные игрушки, доставшиеся по наследству (59 процентов), каждый год новые покупают 28 процентов россиян.
Треть опрошенных намерены потратить на новогодние подарки менее 5 тысяч рублей. До 7,5 тысячи готовы отдать 16 процентов респондентов, до 10 тысяч — 12, а раскошелиться на 30 тысяч и более планируют только 7 процентов жителей страны. Почти все — 90 процентов — одарят родственников.
Самый популярный подарок — съедобный: большая часть россиян вручит родным и близким конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Многие купят сувениры, парфюмерию, косметику и бижутерию и подарочные сертификаты. Все более популярным подарком становятся и деньги.
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Социология , Видео , РИА Новости
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