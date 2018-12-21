Население России сократится впервые за 10 лет 

Федеральная служба государственной статистики в своем докладе сообщила, что по итогам 2018 года население страны впервые за десять лет сократится из-за того, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.
По данным ведомства, численность населения в период с января по октябрь текущего года сократилась на 78,7 тысяч человек. Естественная убыль населения за десять месяцев года достигла 180,5 тысяч человек, а миграционный прирост составил лишь 101,8 тысяч человек. Таким образом, миграционный приток смог компенсировать только 56,4% убыли населения. Специалисты не ожидают, что по итогам года данная тенденция претерпит изменения. По состоянию на ноябрь общая численность населения страны составляет 146,8 миллионов человек.
17 декабря зампредседателя правительства Татьяна Голикова на брифинге по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала о намерении правительства к 2024 году снизить смертность в стране на 17%.