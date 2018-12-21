Население России сократится впервые за 10 лет

Федеральная служба государственной статистики в своем докладе сообщила, что по итогам 2018 года население страны впервые за десять лет сократится из-за того, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.

По данным ведомства, численность населения в период с января по октябрь текущего года сократилась на 78,7 тысяч человек. Естественная убыль населения за десять месяцев года достигла 180,5 тысяч человек, а миграционный прирост составил лишь 101,8 тысяч человек. Таким образом, миграционный приток смог компенсировать только 56,4% убыли населения. Специалисты не ожидают, что по итогам года данная тенденция претерпит изменения. По состоянию на ноябрь общая численность населения страны составляет 146,8 миллионов человек.