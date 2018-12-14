Россияне определились с главным событием и человеком года

Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились ответить на этот вопрос. Чемпионат мира по футболу станет символом года для 23 процентов жителей страны. На открытие Крымского моста указали девять процентов респондентов, а два человека из каждой сотни респондентов наиболее значимым событием назвали таран украинского корабля возле этого сооружения в Керченском проливе.

Про переизбрание президента Владимира Путина также вспомнили два процента опрошенных. Столько же — об Олимпиаде в Пхенчхане.

Среди значимых событий также называется пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рост цен и сирийская компания (по одному проценту).

Участники исследования также ответили на вопросы о тех, кого они могли бы назвать людьми года. Президент России Владимир Путин с отрывом лидирует в категории «политики» — 29 процентов. Второе место у главы МИД Сергея Лаврова (семь процентов).

В декабрьском исследовании участвовали полторы тысячи человек, проживающие в 53 субъектах страны.