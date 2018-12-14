Каждый десятый россиянин (10 процентов) назвал повышение пенсионного возраста в стране главным событием уходящего 2018 года, передает РБК со ссылкой на исследование Фонда общественного мнения (ФОМ) .
Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились ответить на этот вопрос. Чемпионат мира по футболу станет символом года для 23 процентов жителей страны. На открытие Крымского моста указали девять процентов респондентов, а два человека из каждой сотни респондентов наиболее значимым событием назвали таран украинского корабля возле этого сооружения в Керченском проливе.
Про переизбрание президента Владимира Путина также вспомнили два процента опрошенных. Столько же — об Олимпиаде в Пхенчхане.
Среди значимых событий также называется пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рост цен и сирийская компания (по одному проценту).
Участники исследования также ответили на вопросы о тех, кого они могли бы назвать людьми года. Президент России Владимир Путин с отрывом лидирует в категории «политики» — 29 процентов. Второе место у главы МИД Сергея Лаврова (семь процентов).
По одному проценту набрали премьер-министр Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный, мэр столицы Сергей Собянин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а представлявшего его партию на выборах президента Павел Грудинин отметили вдвое больше респондентов (два процента).
Среди деятелей культуры первые три места заняли режиссер Никита Михалков (два процента), певец Иосиф Кобзон и актер Константин Хабенский (по одному проценту). Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Oxxxymiron и Баста набрали по 0,5 процента.
Спортсменом года россияне чаще всего называют фигуристку Алину Загитову (семь процентов). Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и вратарь российской футбольной сборной Игорь Акинфеев набрали по пять процентов голосов.
В декабрьском исследовании участвовали полторы тысячи человек, проживающие в 53 субъектах страны.