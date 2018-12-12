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Россияне стали больше задумываться о переезде 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россияне стали более гибко относиться к возможности переезда для трудоустройства в другой город. Трудовая мобильность гораздо выше у молодых людей и жителей небольших городов.
«По сравнению с прошлым годом доля работающих россиян, которые ни при каких условиях не готовы переезжать в другой город или регион для лучшего трудоустройства, сократилась на 6% — до 45%, а доля тех, кто не хочет менять место жительства, но не исключает такую возможность полностью, выросла на 4% — до 22%», — сообщает РИА Новости, опираясь на данные всероссийского исследования Аналитического центра НАФИ.
В целом же по России переезд по-прежнему не рассматривают 67% работающих граждан, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Меньше других переезжать хотят жители Москвы и Санкт-Петербурга, больше — жители малых городов и посёлков городского типа. В возрастной группе от 18 до 24 лет готовность к переезду высказали более половины опрошенных, а в группе от 45 до 54 лет — лишь четверть.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек из 140 населённых пунктов 42 регионов страны.
Ранее News.ru писал, что россияне всё чаще отдают предпочтение покупкам товаров повседневного спроса через Интернет. По сравнению с прошлым годом популярность онлайн-покупок выросла на 21%. Таким образом, ровно половина россиян в 2018 году покупала товары повседневного спроса онлайн. Чаще всего россияне заказывают через Интернет продукты питания. Далее следуют непродовольственные товары. Замыкает тройку лидеров одежда.
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