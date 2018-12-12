Более половины россиян читали Конституцию

Две трети россиян знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря. Более половины — читали Основной закон страны.

«Более половины россиян (58%) сообщили, что читали Основной закон страны. В свою очередь, 42% респондентов никогда не читали Конституцию», — передаёт «Интерфакс» результаты опроса «Левада-центра».

Большинство жителей страны (76%) полагают, что власти соблюдают Конституцию России. В опросе приняли участие 1600 человек из 136 населённых пунктов 52 субъектов РФ.