Более половины россиян читали Конституцию 

Две трети россиян знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря. Более половины — читали Основной закон страны.
«Более половины россиян (58%) сообщили, что читали Основной закон страны. В свою очередь, 42% респондентов никогда не читали Конституцию», — передаёт «Интерфакс» результаты опроса «Левада-центра».
Большинство жителей страны (76%) полагают, что власти соблюдают Конституцию России. В опросе приняли участие 1600 человек из 136 населённых пунктов 52 субъектов РФ.
Ранее News.ru писал, что Совет Федерации вновь хочет сделать День Конституции выходным днём. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, День Конституции должен вновь быть объявлен выходным с точки зрения уважения к Основному закону страны. Этот праздник является государственным, но с 2005 года это рабочий день.