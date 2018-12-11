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Россияне увлеклись кредитами на «черный день» 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.
В третьем квартале 2018 года российские банки выдали 2,7 миллиона кредитных карт на общую сумму 125,6 миллиарда рублей. Объем выдачи в денежном выражении вырос на 34 процента по сравнению с тем же периодом 2017-го. Отмечается, что оба показателя стали рекордными: так, в те же сроки предыдущего года россияне получили 1,6 миллиона кредиток, в 2016-м — около миллиона.
Авторы исследования также выяснили, что россияне реже расходуют лимит по кредиткам. Утилизация выделенного лимита установилась на уровне 35,5 процентов по картам, выданным в сентябре 2018-го, тогда как в начале года составляла 45,3 процента. «Получается, что  потребители получают [значительную часть карт] либо в результате активного маркетинга этого продукта со стороны банков, либо "про запас" в расчете воспользоваться ими в сложный период жизни», — пишут они.
В ноябре стало известно, что за девять месяцев 2018 года россияне отложили только четыре процента своего дохода. Этот показатель достиг минимума с 2004 года. По сравнению с 2015-м доля отложенных средств снизилась в три раза, тогда она составляла 13,4 процента.
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