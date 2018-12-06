Названы главные проблемы жителей российских городов

Россиян, проживающих в городах, больше всего беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта. Рейтинг главных проблем, волнующих горожан, составил портал Domofond. Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»

Специалисты Domofond.ru опросили более 43 тысяч человек, чтобы составить список актуальных проблем городов России . Всего в нем 13 позиций.

На первом месте оказалась дорожная проблема — ее указали почти 47 процентов респондентов. «Серебро» досталось пункту «Грязь, снег, лед, лужи на тротуарах, дворников нет или мало» — о недостаточной опрятности муниципалитетов заявили 42 процента опрошенных. Замыкает тройку лидеров проблема плохого благоустройства общественных мест, в том числе парков — ее отметили 36 процентов граждан.

Далее в порядке убывания актуальности следуют: отсутствие площадок для выгула собак, недостаточная освещенность улиц, дефицит кафе и ресторанов, нехватка культурных мероприятий и развлечений, большое число бездомных животных, отсутствие инфраструктуры для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями, обилие ветхого жилья, слишком плотная застройка, дорогой или некачественный интернет.

На последнем месте списка оказалась проблема уничтожения архитектурного и исторического наследия: снос памятников волнует только 2,5 процента горожан.

Жители Москвы главным недостатком города сочли дефицит хороших мест общественного питания, на втором месте — нехватка площадок для выгула собак.

Самым проблемным городом по результатам опроса признан Волгоград: его жители больше других жалуются на плохие дороги, грязь, плохое благоустройство, скуку и другие проблемы.

В середине ноября был назван самый добрый город страны. По мнению россиян, это Санкт-Петербург. За него проголосовали 32 процента респондентов. Второе место в рейтинге занял Краснодар, третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск.