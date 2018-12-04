Работодатели: россияне требуют зарплат которых не заслуживают

Работодатели испытывают трудности с поиском квалифицированных специалистов и сетуют на завышенные зарплатные ожидания соискателей, а большинство сотрудников недовольны текущим уровнем оплаты своего труда и подумывают о смене работы, свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании Hays в России

Почти половина соискателей полагают, что ситуация на российском рынке труда в последнее время ухудшилась — немного (27%) или существенно (20%). Примерно треть (32%) считают, что она не изменилась. И только пятая часть ощущает небольшое (18%) или даже весьма заметное улучшение (к этой категории относится всего 3% респондентов).

Цифры на стороне пессимистов. По словам работодателей, в 2018 году роста зарплаты дождались 61% работников. При этом у 51% она увеличилась на 5−10%, еще у 8% — на 11−20%, и всего 2% получили прибавку более чем на 20%. У 35% респондентов оклад остался на прежнем уровне, а 4% пришлось мериться с сокращением жалования. Для сравнения, в 2017 году зарплата выросла у 75% работников, стагнировала у 24% и снизилась только у 1%. В 2019 году индексацию планируют 60%, заморозку — 37%, сокращение — 3%.

Примечательно, что данные работодателей не совпадают с ответами самих работников. Среди них повышение зарплаты в текущем году отметили лишь 55%, сохранение на прежнем уровне — 37%, сокращение — 8%. Разнятся и ожидания: 67% соискателей рассчитывают на рост оклада в будущем году, 31% — на его стабильность, и только 2% готовятся к снижению.

Не удивительно, что при таких расхождениях 58% сотрудников не удовлетворены своим текущим местом работы, а 68% планируют искать новую работу. И главным фактором при выборе работодателя является конкурентная зарплата. Далее с заметным отрывом идет интересный функционал и возможность развития карьеры.

Кадровый голод

В 2018 году 56% компаний расширяли штат и набирали новых сотрудников, еще 27% трудовой коллектив не увеличивали, искали только замены, а 17% и вовсе проводили кадровую чистку. В будущем году сокращать персонал планируют 3% организаций, искать замены — 48%, дополнять штат — 42%. Еще 7% заявили о заморозке всех текущих проектов по найму сотрудников.

Вместе с тем, большинство работодатели испытывают нехватку квалифицированных кадров. В том числе 46% говорят о том, что это касается только редких и новых функций, еще 38% ощущают проблему дефицита любых специалистов.

«Некоторые компании решают ее, в том числе, с помощью привлечения кандидатов из других сегментов бизнеса, что дает им возможность увеличить кандидатское поле, получить необходимую экспертизу и свежий взгляд. Так, ритейлеры все чаще готовы рассматривать кандидатов, например, из FMCG или telecom, а FMCG-компании активно рассматривают кандидатов из фармацевтического бизнеса», — рассказал «Ридусу» генеральный директор Hays в России Алексей Штейнгардт.

Около трети (30%) заявили, что персонал в 2018 году стало привлечь сложнее, чем годом ранее. Впрочем, 63% не заметили существенных перемен, а еще 7% заявили, что поиск сотрудников стал даже легче.

Недостаточный уровень компетенции и квалификации является главной причиной отказа соискателям: ее назвали 97% работодателей. На втором месте — отсутствие интереса и мотивации (83%), на третьем — завышенные ожидания по зарплате — (81%).

78% компаний и в будущем году ожидают трудностей в поиске специалистов. При этом 57% отмечают нехватку подходящих кандидатов, 39% — нереалистичные зарплатные ожидания, 37% боятся конкуренции с другими работодателями, а еще 15% признаются, что сами кандидаты не хотят у них работать.

В условиях финансовых противоречий важным фактором привлечения хороших специалистов становится нематериальные ценности, в первую очередь, гибкий график. Но и здесь все не гладко: мечтают о такой опции 81% соискателей, а готовы ее предложить лишь 50% работодателей.

Технологии наступают

В целом стабилизация на рынке труда, которая наблюдалась в 2017 году, в значительной степени характерна и для 2018 года, отмечает Штейнгардт.

«По данным аналитиков, в начале 2018 года количество безработных снизилось, а в планах компаний стоял фокус на активный найм. После зимней паузы рынок ощутимо оживился, отложенный найм либо был реализован поздней весной, либо перешел в активную фазу осенью», — сказал он.

Но есть, по словам эксперта, и важное отличие: для большинства отраслей диджитализация и автоматизация процессов перестала быть чем-то футуристичным. Теперь это реальность, в которой живет и развивается рынок, даже самые, казалось бы, консервативные его направления.

В основном кадровый рынок остается клиентским, но сфера IT — одна из тех редких сегодня отраслей, где правила по-прежнему диктуют кандидаты: на одного действительно сильного профессионала обычно приходится от 2−3 до 5−7 предложений от разных компаний.

«Речь идет именно об офферах после прохождения всех этапов интервью. В данный момент рынок корпоративного IT находится в стадии очень активного роста. Бизнес поверил в технологии и начал реорганизовывать свои IT-подразделения в зарабатывающие департаменты», — пояснил Штейнгардт.

Экономика в целом не растет, поэтому компании-лидеры имеют возможность выбирать, однако рынок информационных технологий испытывает тяжелейший кадровый голод, поддерживает коллегу президент компании Superjob Алексей Захаров

«И даже если на этот рынок выйдет в десять раз больше людей, чем есть сейчас, он их всех впитает, при этом оставляя высокие зарплаты», — уверен он.

О зарплатах и не только

Что касается зарплатных ожиданий, этот вопрос регулирует сам рынок, и говорить о том, что они завышены — не совсем корректно, полагают эксперты. Если работодатель не может найти людей, но при этом считает, что кто-то предъявляет слишком высокие требования к оплате труда, значит, он сам неадекватен. А если компании стонут, но платят столько, сколько хочет соискатель, значит, его ожидания вполне себе рыночные.

То же самое можно сказать о кандидатах. Если уровень выше среднего, человек работу находит очень быстро и, как правило, на своих условиях. Особенно это касается практически всех специалистов в той же сфере IT, и в любом городе. Если же уровень ниже среднего, и при этом есть большие амбиции (это в основном менеджерские позиции), такой соискатель будет искать работу очень долго.

Многое, опять же, зависит от отрасли, от позиции и от региона. То, что адекватно в Москве, где-нибудь в Астрахани совершенно неадекватно.

Интересна и ситуация с контрпредложениями, добавляет Штейнгардт. Сейчас сотрудники остаются в компаниях после их принятия еще минимум год, хотя раньше наблюдалась обратная тенденция, и считалось, что, приняв предложение от текущего работодателя, сотрудник все равно теряет мотивацию и довольно быстро уходит.

«С одной стороны, это может быть связано с тем, что сами работодатели стремятся удерживать сотрудников (особенно тех, в кого активно вкладывались), так как поиск нового кандидата отнимает значительные ресурсы и эффективнее обсудить условия, на которых работник готов остаться. С другой, и сами сотрудники сейчас осторожно относятся к переходам. Тем не менее, востребованных или редких специалистов, на которых спрос высок, контрофферы от текущих работодателей редко останавливают», — констатирует эксперт.

Если говорить о навыках, востребованным остается так называемый change-management, то есть умение внедрять изменения и управлять ими. Среди soft skills по-прежнему в топе гибкость, умение быстро адаптироваться под меняющиеся реалии рынка, а также обучаемость.

Захаров уверяет, что рынок труда в России расти перестал, и больше рабочих мест в экономике, чем есть сейчас, мы никогда уже не увидим, потому что ускоренным темпом идет роботизация всего и вся.

«Например, Норникель уже новый завод построил в концепции «без людей». Соответственно, в Норильске через какое-то время, очень непродолжительное, количество людей уменьшится раз в десять, потому что там все завезенные, там жить нельзя, там условия очень тяжелые природные, и с людьми там тяжело. Русал уже строит все новые шахты в концепции «ноль людей в шахте». Соответственно, у нас практически вся добывающая и значительная часть промышленности со временем останется без людей», — прогнозирует эксперт.

Так что роста числа вакансий в будущем году не ожидается, а дальше оно постепенно будет уменьшаться, предупреждает он.