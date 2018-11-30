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Почти 5 млн человек проголосовали на конкурсе «Великие имена России» 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Почти пять миллионов россиян поучаствовали в голосовании на конкурсе «Великие имена России», в честь победителей которого будут названы 47 аэропортов страны. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
По данным на 14:00 30 ноября, свои предпочтения о том, в честь кого должна быть названа та или иная воздушная гавань России, озвучили 4 828 436 граждан.
В течение последних суток свои голоса отдали более 1,1 миллиона человек, что на 64% больше предыдущего, вчерашнего, рекорда — 740 тысяч голосов.
Наиболее активны сегодня жители Пензы (124,3 тысячи голосов), Минеральных Вод (123,1 тысячи), Хабаровска (91,6 тысячи), Домодедово (54,4 тысячи) и Внуково (52,3 тысячи).
Если бы голосование завершилось в 14:00, а не в 23:59 30 ноября, то, например, аэропорт Нового Уренгоя был бы назван в честь геолога Ивана Губкина, аэропорт Екатеринбурга — в честь писателя Павла Бажова, а воздушная гавань Красноярска — в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Окончательные результаты финального тура «Великих имен России» будут озвучены 4 декабря.
Комментарии
Павел Бажов , Дмитрий Хворостовский , Международный аэропорт Внуково , Социология
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