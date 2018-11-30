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Украина ограничит въезд россиянам мужского пола 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © AP Photo / Petro Zadorozhnyy
УКРАИНА ОГРАНИЧИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ РОССИЯНАМ МУЖСКОГО ПОЛА В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 60 ЛЕТ — ПОРОШЕНКО
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РИА Новости , Социология , В мире , Другое , Конфликты , Политика , Украина
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