Жители Петербурга назвали худшие места в городе

Петербуржцы считают самым неблагоприятным для жизни муниципальным округом Балканский, показал опрос, проведенный порталом Domofond. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»

В ходе опроса респондентов почти три тысячи человек попросили оценить по 10-балльной шкале утверждения, которые характеризуют безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, тишину, дороги и парковки, инфраструктуру, соседей, работу коммунальных служб и другие параметры в разных округах города.

Балканский округ получил минимальную общую оценку — 5,6 балла — и занял последние места по критериям чистоты (4,6 балла), качества дорог и доступности парковок (3,6 балла) и стоимости жизни (3,3 балла). Немного выше в рейтинге оказался Обуховский муниципальный округ с оценкой 6,2 балла, за ним следует округ Пороховые. В десятку худших также попали МО №54, Рыбацкое, Шувалово-Озерки, Ивановский округ, Купчино, Ульянка и Князево.

Лучшим для жизни петербуржцы сочли округ Чкаловское: он набрал 8,1 балла. На втором месте в списке лидеров Гавань с восемью баллами, а на третьем — МО №7, отставший от предыдущего на сотые доли балла. Кроме перечисленных, в топ-10 вошли округа Литейный, Светлановское, Московская застава, Гражданка, Юнтолово, МО №65 и Звездное.

В целом участники опроса оценили качество жизни в Петербурге на 7,1 балла — на 0,5 балла выше, чем в среднем по стране. За год средняя оценка города жителями упала на 0,4 балла, отмечается в материалах Domofond.

Ранее были опубликованы результаты аналогичного опроса жителей Москвы. Они признали худшим в столице район Люблино, а лучшим — Строгино.