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Россияне перестали ждать перемен 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Среди жителей России больше тех, кто не надеется на какие-либо перемены в жизни страны в ближайшие пять лет (41 процент), чем тех, кто разделяет оптимистичные (35 процентов) или пессимистичные взгляды (24 процента), сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге «Ромир».
Абсолютную уверенность в наступлении позитивных изменений высказали 7 процентов опрошенных.
Оптимизм во взглядах на ближайшее будущее чаще высказывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40 процентов), чем те, кому больше 60 лет (25 процентов).
В оценке своей личной жизни россияне также часто говорят об отсутствии предпосылок к каким-либо переменам (42 процента). Однако чуть больше тех, кто все же смотрит на эту сферу с оптимизмом.
«Причем драйвером позитивного настроя снова стала молодежь — 72 процента респондентов 18-24 лет ждут от предстоящих пяти лет положительных изменений в своей жизни», — отмечают исследователи.
Опрос проводился в октябре. В нем участвовали полторы тысячи совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.
Ранее, 22 ноября, сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, 84 процента россиян считает себя счастливыми людьми. Источником позитивных ощущений от жизни респонденты в двое чаще указывали семью, чем здоровье и хорошую работу.
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ВЦИОМ , РИА Новости , Социология , Общество
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