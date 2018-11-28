Россияне перестали ждать перемен

Среди жителей России больше тех, кто не надеется на какие-либо перемены в жизни страны в ближайшие пять лет (41 процент), чем тех, кто разделяет оптимистичные (35 процентов) или пессимистичные взгляды (24 процента), сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге «Ромир».

Абсолютную уверенность в наступлении позитивных изменений высказали 7 процентов опрошенных.

Оптимизм во взглядах на ближайшее будущее чаще высказывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40 процентов), чем те, кому больше 60 лет (25 процентов).

В оценке своей личной жизни россияне также часто говорят об отсутствии предпосылок к каким-либо переменам (42 процента). Однако чуть больше тех, кто все же смотрит на эту сферу с оптимизмом.

«Причем драйвером позитивного настроя снова стала молодежь — 72 процента респондентов 18-24 лет ждут от предстоящих пяти лет положительных изменений в своей жизни», — отмечают исследователи.

Опрос проводился в октябре. В нем участвовали полторы тысячи совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.