Россияне поддержали продажу алкоголя с 21 года

Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения — 78 процентов — поддержали предложение увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные ВЦИОМ.

Всероссийский опрос проводился 23 ноября 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек. Респонденты заявили, что часто сталкиваются с негативными последствиями злоупотребления алкоголя. Более половины, 54 процента, наблюдали снижение работоспособности из-за алкоголизма.

Каждый пятый человек сталкивался с несчастными случаями на производстве, 38 процентов участников опроса становились свидетелями ДТП из-за нетрезвых водителей, 33 процента видели другие правонарушения, произошедшие в состоянии алкогольного опьянения.