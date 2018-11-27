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Россияне поддержали продажу алкоголя с 21 года 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения — 78 процентов — поддержали предложение увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные ВЦИОМ.
Всероссийский опрос проводился 23 ноября 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек. Респонденты заявили, что часто сталкиваются с негативными последствиями злоупотребления алкоголя. Более половины, 54 процента, наблюдали снижение работоспособности из-за алкоголизма.
Каждый пятый человек сталкивался с несчастными случаями на производстве, 38 процентов участников опроса становились свидетелями ДТП из-за нетрезвых водителей, 33 процента видели другие правонарушения, произошедшие в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее правительство РФ заявило о готовности рассмотреть вариант увеличения возрастной планки при продаже алкоголя. Минздрав уже прорабатывает эту инициативу, соответствующий законопроект будет представлен в следующем году.
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Минздрав РФ , Правительство РФ , ВЦИОМ , Социология , Общество
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