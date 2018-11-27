Россияне рассказали о своих главных страхах

Чаще всего россияне признаются, что боятся смерти родных и близких. Такие результаты показал опрос, проведённый в рамках международного интернет-проекта «Батюшка онлайн» (данные есть в распоряжении RT).

Кроме того, как рассказала RT основатель проекта Надежда Земскова , среди главных опасений россиян — страх собственной смерти — боязни не успеть сделать что-либо важное, а также ответственности перед Богом за грехи.

Далее следуют страхи скорбей и болезней, одиночества и предательства. Вместе с тем участники опроса высказались о страхе физической и душевной боли, бедности, чувства ненужности и боязни бессмысленно прожить жизнь.

Значительное число респондентов рассказали о боязни войны, стихийных бедствий и конца света. Часть людей признались в страхе попасть в ад — совершить тяжкий грех и умереть без покаяния. В последнюю очередь пользователи называли среди своих фобий боязнь темноты и полётов на самолёте.

Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

В настоящее время в проекте участвуют более 200 священников, которые за семь лет ответили более чем на миллион вопросов подписчиков из разных стран.

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