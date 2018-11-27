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Пока вы спали: Украина "заплатит" за керченский инцидент
Пока вы спали: Украина "заплатит" за керченский инцидент

Россияне рассказали о своих главных страхах 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чаще всего россияне признаются, что боятся смерти родных и близких. Такие результаты показал опрос, проведённый в рамках международного интернет-проекта «Батюшка онлайн» (данные есть в распоряжении RT).
Кроме того, как рассказала RT основатель проекта Надежда Земскова, среди главных опасений россиян — страх собственной смерти — боязни не успеть сделать что-либо важное, а также ответственности перед Богом за грехи.
Далее следуют страхи скорбей и болезней, одиночества и предательства. Вместе с тем участники опроса высказались о страхе физической и душевной боли, бедности, чувства ненужности и боязни бессмысленно прожить жизнь.
Значительное число респондентов рассказали о боязни войны, стихийных бедствий и конца света. Часть людей признались в страхе попасть в ад — совершить тяжкий грех и умереть без покаяния. В последнюю очередь пользователи называли среди своих фобий боязнь темноты и полётов на самолёте.
Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.
В настоящее время в проекте участвуют более 200 священников, которые за семь лет ответили более чем на миллион вопросов подписчиков из разных стран.
Ранее россияне рассказали, чего им не хватает для счастья.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2
Надежда Земскова , Социология , Другое , Общество
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