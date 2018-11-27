Большинство россиян не захотели эмигрировать

Подавляющее большинство россиян не хотело бы покидать Россию , свидетельствует исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Переезжать в другую страну в ближайшем будущем не хотят 88% россиян, причем чем старше респонденты, тем меньше среди них желающих покинуть Россию (в группе от 18 до 24 лет — 27%), передает РИА «Новости»

62% потенциальных эмигрантов предпочли бы переехать в Европу (Германия — 16%, Италия — 7%, Испания — 4%), 13% — в США или Канаду (большинство — в США), 6% — в страны Азии, 7% опрошенных назвали другие страны (в частности, Бразилию, Аргентину или Австралию), 12% затруднились с ответом.

Кроме того, 83% хотели бы, чтобы их дети также жили в России. В данном случае показатели также меняются в зависимости от возраста респондентов: от 74% в группе до 24 лет к 89% у старшего поколения.

Общероссийский опрос был проведен в октябре среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Выборка отражает взрослое население России.