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Исследование: американцы выбрасывают треть купленных продуктов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Среднестатистическая семья в США выбрасывает на улицу треть всех купленных продуктов. Чаще всего люди так поступают из-за истекшего срока годности еды. Об этом сообщили в Ассоциации молочных продуктов США, ссылаясь на данные проведенного опроса.
В мусорное ведро попадают продукты питания 94% американцев. В среднем жители страны избавляются от одной трети содержания холодильника. Каждый человек лично выбрасывает до 113 килограммов ежегодно.
По мнению вице-президента Ассоциации Карена Бейки, причиной того, что еда оказывается в мусорном контейнере, является ее излишнее количество. Люди либо покупают в магазине слишком много, либо «устают» от оставшихся.
«В любом случае, в США выбрасывают слишком много пищи», — резюмировал Бейки.
Специалисты Ассоциации посоветовали хранить более «старые» продукты на видном месте. Так человек не забудет, что ему нужно съесть побыстрее.
Молоко, уверяют эксперты, не стоит ставить в отделение на дверце холодильника, а фрукты и овощи дольше останутся свежими, если лежат в ящиках с контролируемой влажностью.
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Социология , США
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