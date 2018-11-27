Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну

Согласно данным опроса, проведённого холдингом Ромир, 88% россиян не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лишь 12% опрошенных допустили возможность переезда.

При этом 62% потенциальных эмигрантов заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, отдав предпочтение Германии, Италии и Испании.

Ещё 13% из тех, кто допускает возможность эмиграции, хотели бы переехать в США и Канаду.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.