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Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Согласно данным опроса, проведённого холдингом Ромир, 88% россиян не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лишь 12% опрошенных допустили возможность переезда.
При этом 62% потенциальных эмигрантов заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, отдав предпочтение Германии, Италии и Испании.
Ещё 13% из тех, кто допускает возможность эмиграции, хотели бы переехать в США и Канаду.
В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что, согласно опросу, две трети россиян готовы переехать ради работы.
RT на русском: последние новости
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