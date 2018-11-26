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Новые имена аэропортам выбрали уже 2,5 млн россиян 

Москва24 35 минут назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Почти 2,5 миллиона россиян приняли участие в выборе названий для российских аэропортов в рамках конкурса "Великие имена России", передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение организаторов конкурса.
"64% участников проголосовало через сайт (1,405 млн) и социальные сети (160,9 тыс.), 5% по телефону горячей линии (117,5 тыс.), 31% — методом ручного заполнения анкеты (767,6 тыс.)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на сегодняшний день лидером по числу набранных голосов стал Симферополь — за него проголосовали 147,7 тысячи человек. За Уфу свои голоса отдали 133,9 тысячи человек.
Также лидирующие позиции занимают Мурманск с 105,6 тысячи голосов, Минеральные Воды — 100,3 тысячи голосов, Воронеж, у которого 97,5 тысячи голосов, Казань — 91,7 тысячи голосов и Пенза с 91,2 тысячи голосов.
Три столичных аэропорта вместе набрали 158 тысяч голосов. За аэропорт Домодедово проголосовали 61,2 тысячи человек, Внуково набрал 55,4 тысяч голосов, Шереметьево — 41,4 тысячи голосов.
За аэропорт Санкт-Петербурга Пулково проголосовали 54,4 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что коды аэропортов после присвоения им дополнительных названий не изменятся. Каждый аэропорт имеет трехбуквенный международный код. Например, DME (Домодедово), SVO (Шереметьево), LED (Пулково). Финал конкурса начался 12 ноября. В шорт-лист вошло 124 имени выдающихся людей. Голосование будет открыто до 30 ноября. Победителей объявят 5 декабря.
Конкурс поддержали различные общественные и культурные организации. В частности, Российское военно-историческое общество полагает, что проект "Великие имена России" должен продолжаться, поскольку в стране есть множество мест с богатой историей, а россияне проявили к конкурсу большой интерес.
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Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , Российское военно-историческое общество , АГН "Москва" , Социология , Общество , Симферополь
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