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Названы города России с самым высоким качеством жизни 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тюмень, Грозный и Москва признаны городами с самым высоким качеством жизни населения, показало исследование Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Об этом РГ рассказал проректор университета Алексей Зубец.
По его словам, в ходе исследования учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.
Несмотря на то, что Тюмень не стала лидером ни по одному из параметров, во всех рейтингах Финансового университета она попадала в десятку лучших российских городов. Поэтому по итоговому индексу Тюмень получила первое место.
На второй строчке — Грозный. Отмечается, что столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.
"Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят", — пояснил Зубец.
В пятерке рейтинга также оказались Москва, Казань и Сочи.
"Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил проректор университета.
Что касается Казани, этот город получил высокую оценку почти по всем позициям. Однако в столице Татарстана есть "некоторые проблемы с доступностью образования и культуры", как и в Сочи.
Также в десятку рейтинга вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.
Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.
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Алексей Зубец , Росстат , Финансовый университет , Социология , Общество , Грозный , Москва , Тюмень
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