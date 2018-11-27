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Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ

Пограничники в киевских аэропортах не пропустили 76 россиян

Российских туристов в поездках больше всего раздражают неряшливые попутчики - исследование