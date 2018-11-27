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Пограничники в киевских аэропортах не пропустили 76 россиян 

Авторадио + ещё 53 27 ноября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Среди них были и прилетевшие из Минска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Также отмечается, что сотрудники погранслужбы не нарушали закон и действовали на основе законодательства страны, согласно которому оформляют иностранцев. По данным Госпогранслужбы, «граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили на Украину». Ранее 27 ноября сообщалось, что глава Херсонской области Украины заявил о введении ограничений по пропуску граждан России на границе с Крымом. Он уточнил, что для россиян пункты пропуска в обе стороны работают в режиме ограниченного пересечения.
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Социология , Армия , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Украина , Минск
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