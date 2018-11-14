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Россияне массово понадеялись на блат при поиске работы
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Россияне массово понадеялись на блат при поиске работы 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Россияне определили самый надежный способ поиска работы. Об этом стало известно из исследования холдинга «Ромир», передает РИА Новости.
Около двух третей опрошенных (65 процентов) заявили, что преимущественно используют контакты среди родственников и друзей. Вторым по популярности ответом (24 процента) оказался поиск работы через социальные сети. Замыкает тройку самых распространенных способов обращение в службу занятости (18 процентов).
Отмечается, что последние два варианта наиболее востребованы у людей с высоким уровнем дохода. Также они чаще обращаются в агентства по подбору персонала.
«Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье). 18 процентов из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год», — говорится в результатах опроса. Молодежь сильнее склонна к переменам места работы, отмечает исследовательский холдинг.
В августе сообщалось, что примерно 15 процентов российской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся — это более двух миллионов человек. Меньше всего молодых людей из этой категории в крупных городах и мегаполисах.
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