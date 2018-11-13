Россияне сказали, как переносят осень

ВЦИОМ: около трети россиян чувствует упадок сил осенью

Каждый третий россиянин чувствует осенью повышенную утомляемость и упадок сил, каждый пятый отмечает резкие перепады настроения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый третий (34%) признался, что сам чувствует повышенную утомляемость и упадок сил в последнее время, каждый пятый (19%) отмечает резкие перепады настроения, а 18% одолевает сонливость, еще 16% замечают излишнюю раздражительность, 15% — апатию, 11% — нарушение питания", — отмечается в опросе.

Более трети россиян (42%) соглашаются с тем, что в осеннее время года у людей ухудшается настроение, но большинство наших сограждан (55%) с этим не согласны. При этом на плохой сон респонденты, как правило, не жалуются: подавляющее большинство опрошенных, характеризуя свое пробуждение в последнее время, не отмечают негативных тенденций: 57% заявляют, что пробуждаются от сна легко. Около двух третей респондентов сообщили, что засыпают без проблем (59%) и спят крепко (51%).

"Если напряжение и усталость все же настигли, то лучшим лекарством от стресса для наших сограждан является общение с родными и близкими, об этом сказали 36% респондентов. Многим также помогает хобби (24%), кино (23%), литература (19%), а 15% достаточно просто побездельничать на диване", — говорится в опросе.

Что касается ассоциаций, которые вызывает осень у россиян, то только для 13% респондентов она связана с плохой погодой и грязью. В 2016 году, во время аналогичного опроса, такие негативные ассоциации возникали у 30% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ — "Спутник" проведен 30 октября 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ, объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.