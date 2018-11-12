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В выборах на должность главы ЛНР лидирует Леонид Пасечник
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В выборах на должность главы ЛНР лидирует Леонид Пасечник 

Российская Газета + ещё 102 12 ноября 2018
Фото: Российская Газета
«За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3 процента избирателей», — сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Елена Кравченко. Другие кандидаты на должность главы ЛНР набрали 16,55 процента (Олег Коваль), 7,95 процента (Наталья Сергун) и 5,9 процента (Людмила Руснак) голосов избирателей.
"Мы голосовали за нашу свободу, независимость, за мир на нашей земле. Мы голосовали за республику, в которой не будет места нацизму, олигархату и войне. Вместе с вами мы строим республику, где власть принадлежит народу", — сказал Леонид Пасечник.
На выборах депутатов Народного Совета ЛНР наибольшее количество голосов — 74,12 процента — набрало общественное движение «Мир Луганщине». За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения «Луганский Экономический Союз» проголосовало 25,16 процента избирателей.
Напомним, ЦИК ДНР также сообщает результаты выборов. Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, которому отдали свои голоса 60,85 процента избирателей.
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