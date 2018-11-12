В выборах на должность главы ЛНР лидирует Леонид Пасечник

"Мы голосовали за нашу свободу, независимость, за мир на нашей земле. Мы голосовали за республику, в которой не будет места нацизму, олигархату и войне. Вместе с вами мы строим республику, где власть принадлежит народу", — сказал Леонид Пасечник.

На выборах депутатов Народного Совета ЛНР наибольшее количество голосов — 74,12 процента — набрало общественное движение «Мир Луганщине». За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения «Луганский Экономический Союз» проголосовало 25,16 процента избирателей.