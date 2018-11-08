Опрос: россияне пытаются следить за своим весом 

Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что стараются питаться правильно и не набирать вес, но получается у них это не всегда.
У респондентов спросили: «Вы следите за своим весом?». 22 процента опрошенных не видят необходимости в том, чтобы следить за весом.
Еще 20 процентов респондентов не следят за весом, хотя считают это необходимым. Они признались, что им просто лень этим заниматься.
Семь процентов опрошенных следят за весом и стараются питаться только теми продуктами, от которых не толстеют.
Всего в опросе приняли участие 1055 человек.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева рассказала РИА Новости, что Россия приблизилась к американским показателям по ожирению. По данным Росздравнадзора, доля россиян с таким диагнозом с 2016-го по 2017 год выросла на шесть процентов, составив 1,9 миллиона человек (1,3 процента населения). За последние пять лет доля россиян с ожирением выросла на 30 процентов.