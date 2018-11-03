Названы наиболее часто нарушаемые права россиян

«На первое место вышло право на здоровую окружающую среду, на второе — право на справедливый суд, на третье — право на честные, свободные выборы. Этого не было раньше, раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. Это совсем свежие данные, меня они как-то напрягли», — сказал Федотов.

По его словам, в этом году перечень самых нарушаемых прав претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущими версиями.