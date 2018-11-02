Ещё
Какие технологии бесят человечество?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины

Бесит: социологи составили рейтинг самых раздражающих технологий 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Yui Mok/PA Images/TASS
Исследование провел центр YouGov по заказу бренда Living MacTavish. Что больше нервирует человечество: назойливая онлайн-реклама или любители фотографировать еду?
12-е место, самое безобидное из ненавистных последствий распространения современных технологий: невозможность сесть в кафе из-за людей с ноутбуками. Бесит 19% опрошенных. Чуть больше, почти четверть, терпеть не могут «безупречные» фотографии чужих путешествий или вечеринок. 29% раздражает, когда родители хвастаются в соцсетях успехами детей.
Переходим в среднюю весовую категорию. Девятое место, почти 40% раздражения — тоже фотографии в Instagram и Facebook, но теперь идеальные селфи, всегда с улыбкой и без единого прыща. Почти столько же респондентов терпеть не могут, когда люди постоянно фотографируют свою еду и напитки. До 50% чуть не дотянула «полиция нравов» в соцсетях, когда толпы пользователей начинают перемывать кому-нибудь косточки или спорить на противоречивые темы.
Дальше — большая лига: то, что бесит большинство. Шестое и пятое места с результатом в 53% разделили сразу два аспекта современных технологий. Первый: бесконечные мольбы оценить сервис или приложение, которым вы хотите воспользоваться. Второй: люди, которые не выпускают из рук смартфоны во время разговора лицом к лицу с живым человеком. Чуть-чуть больше опрошенных ругаются на «телефонных зомби» — людей, которые врезаются в прохожих или столбы, поскольку не могут оторвать глаз от экрана.
Третье место: почти 60% опрошенных раздражают люди, которые не пользуются наушниками при прослушивании музыки с телефона в общественных местах. К счастью, в большинстве они исчезли, но память о том, как сильно это бесит, останется в веках.
Абсолютного лидера нет: два самых раздражающих проявления новых технологий разделили первое и второе места. Во-первых, люди, которые безостановочно, беззастенчиво и, главное, громко говорят на публике по телефону. Во-вторых, таргетированная реклама. Да, прошлым летом я один раз набрал в поиске «купить сандалии», я их уже купил, можно перестать показывать их на каждом втором баннере. Кажется даже удивительным, что эти две вещи бесят всего 63% опрошенных.
BFM.RU: последние новости
Оппозиция может помиловать Саакашвили и вернуть его в Грузию Россияне не стали меньше есть, но экономят на одежде и развлечениях Около 20% россиян провели отпуск дома из-за недостатка средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины107
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе332
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы133
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах67
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения25
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
00:39
Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение