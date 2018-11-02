Какие технологии бесят человечество?

Бесит: социологи составили рейтинг самых раздражающих технологий

Исследование провел центр YouGov по заказу бренда Living MacTavish. Что больше нервирует человечество: назойливая онлайн-реклама или любители фотографировать еду?

12-е место, самое безобидное из ненавистных последствий распространения современных технологий: невозможность сесть в кафе из-за людей с ноутбуками. Бесит 19% опрошенных. Чуть больше, почти четверть, терпеть не могут «безупречные» фотографии чужих путешествий или вечеринок. 29% раздражает, когда родители хвастаются в соцсетях успехами детей.

Переходим в среднюю весовую категорию. Девятое место, почти 40% раздражения — тоже фотографии в Instagram и Facebook, но теперь идеальные селфи, всегда с улыбкой и без единого прыща. Почти столько же респондентов терпеть не могут, когда люди постоянно фотографируют свою еду и напитки. До 50% чуть не дотянула «полиция нравов» в соцсетях, когда толпы пользователей начинают перемывать кому-нибудь косточки или спорить на противоречивые темы.

Дальше — большая лига: то, что бесит большинство. Шестое и пятое места с результатом в 53% разделили сразу два аспекта современных технологий. Первый: бесконечные мольбы оценить сервис или приложение, которым вы хотите воспользоваться. Второй: люди, которые не выпускают из рук смартфоны во время разговора лицом к лицу с живым человеком. Чуть-чуть больше опрошенных ругаются на «телефонных зомби» — людей, которые врезаются в прохожих или столбы, поскольку не могут оторвать глаз от экрана.

Третье место: почти 60% опрошенных раздражают люди, которые не пользуются наушниками при прослушивании музыки с телефона в общественных местах. К счастью, в большинстве они исчезли, но память о том, как сильно это бесит, останется в веках.

Абсолютного лидера нет: два самых раздражающих проявления новых технологий разделили первое и второе места. Во-первых, люди, которые безостановочно, беззастенчиво и, главное, громко говорят на публике по телефону. Во-вторых, таргетированная реклама. Да, прошлым летом я один раз набрал в поиске «купить сандалии», я их уже купил, можно перестать показывать их на каждом втором баннере. Кажется даже удивительным, что эти две вещи бесят всего 63% опрошенных.