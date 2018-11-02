Россияне высказали отношение к своей работе и зарплате

Большинство россиян довольны своей работой

При этом уровнем заработной платы довольны не все.

Согласно данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», 73% респондентов заявили об удовлетворённости своей текущей работой.

При этом, как отмечает РИА Новости , абсолютно всё устраивает лишь 25% опрошенных, а 48% россиян ответили, что в основном довольны своим рабочим местом.

Абсолютно не устраивает занимаемая должность лишь 27% респондентов.

Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири. Самые недовольные граждане живут в Южном федеральном округе и на Урале.

Уровень своей зарплаты считают достойным 58% россиян, а 32% заявили, что получают меньше, чем заслуживают. Еще 10% уверены, что их труд категорически недооценен.

Ранее News.ru писал о том, что более трети жителей России минувшим летом не смогли пойти в отпуск. За рубежом с июня по август побывали только 5% опрошенных. Почти каждый четвёртый россиянин провёл лето на даче.