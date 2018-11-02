Ещё
Россияне высказали отношение к своей работе и зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян довольны своей работой 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
При этом уровнем заработной платы довольны не все.
Согласно данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», 73% респондентов заявили об удовлетворённости своей текущей работой.
При этом, как отмечает РИА Новости, абсолютно всё устраивает лишь 25% опрошенных, а 48% россиян ответили, что в основном довольны своим рабочим местом.
Абсолютно не устраивает занимаемая должность лишь 27% респондентов.
Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири. Самые недовольные граждане живут в Южном федеральном округе и на Урале.
Уровень своей зарплаты считают достойным 58% россиян, а 32% заявили, что получают меньше, чем заслуживают. Еще 10% уверены, что их труд категорически недооценен.
Ранее News.ru писал о том, что более трети жителей России минувшим летом не смогли пойти в отпуск. За рубежом с июня по август побывали только 5% опрошенных. Почти каждый четвёртый россиянин провёл лето на даче.
News.ru: последние новости
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану Россияне будут узнавать о своих долгах по SMS Бесплатный транспорт попросили болельщики на следующий ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление248
У насильника следователя были планы на правительство467
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз734
Израиль испугался появления С-300 в Сирии230
Посол США назвал самую удивительную черту россиян182
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение