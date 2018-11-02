Оливье, Обломов и «Война и мир». Что еще объединяет россиян?

Символами, объединяющими Россию , являются ее народ, победа в Великой Отечественной войне, роман "Война и мир", кинофильм "Ирония судьбы, или С легким паром" и салат оливье, свидетельствуют данные инициативного опроса ВЦИОМ , проведенного в канун Дня народного единства.

По мнению 9% респондентов, фильмом, объединяющим страну, является комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Участники опроса также выделили киноленты " Москва слезам не верит" (5%), "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", фильмы о войне, "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (по 4%).

Каждый пятый (20%) участник опроса определяет гимн России как песню, которая объединяет сограждан. Вторую строчку занимает песня "День Победы" (8%), третью — "Катюша" (7%). Почти две трети (63%) россиян назвали Победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый. Еще 12% считают важным событием возвращение Крыма в состав России. 8% респондентов назвали ключевым историческим событием революцию 1917 года, а полет Юрия Гагарина , Отечественную войну 1812 года и распад СССР — по 5% опрошенных.

Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне назвали салат оливье (51%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что наших сограждан кулинарно объединяет селедка под шубой, а также пельмени (25%) и борщ (17%).

"Символы культуры не играют той роли для интеграции российского социума, которую сегодня выполняют великие исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм, армия. К литературной классике, увы, мы стали обращаться все реже и часто первыми вспоминаем героев не столь однозначных — Обломова, Павку Корчагина, Иванушку… А вот ленинская фраза про то, что кино — важнейшее из искусств, до сих пор не утратила своей актуальности — фильмы, особенно советские, мы помним и любим. Можно ли считать гастрономические предпочтения объединяющим началом? Сомнения есть, но этот вопрос вызвал значительно больший энтузиазм у респондентов. И действительно, многие общества воздают должное кулинарному искусству, считая его важнейшим элементом национальной культуры, а единство пищевых привычек — маркером общности", — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Наверняка о лидерах опроса вы знаете все. Но мы все же написали о них подробнее.

"Война и мир"

Хочется пошутить, что 11% россиян, назвавших "Войну и мир" объединяющей книгой, — это просто те, кто вообще ее осилил. С другой стороны, она и правда объединяет тем, что не так уж много людей способны ее прочитать от начала до конца. Зато некоторые читают этот роман по три-четыре раза, правда, чаще всего пропуская или "войну", или "мир".

В книге тысячи страниц и больше 500 персонажей, действие длится на протяжении 15 лет, и имена главных героев вы точно знаете, даже если никогда не любили Льва Толстого. И еще большинство из нас помнят "классическую" экранизацию эпопеи — фильм Сергея Бондарчука , где, по анекдоту, "Наташа Ростова танцует со Штирлицем".

Цитата: "Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету" ( Платон Каратаев — Пьеру Безухову).

Обломов

4% опрошенных признали, что Илья Ильич Обломов наиболее верно характеризует русского человека. Это вполне самокритично. Хотя другой персонаж романа, Штольц, говорит об Илье Ильиче: "Узнав раз, его разлюбить нельзя". Обломов и впрямь добр, неглуп и честен. Но ленив. Не может даже добиться от слуги Захара, чтобы тот убрался в доме. Вся его жизнь посвящена мечтам и безделью, и даже любовь не смогла этого изменить.

Цитата: "Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал".

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Этот фильм объединяет в самом буквальном смысле: каждый год 31 декабря мы ходим в баню (зачеркнуто) садимся в очередной раз смотреть на то, как Надя поливает Женю из чайника. Сочувствовать (или не очень) Гале и Ипполиту и подпевать "Если у вас нету тети" — это такая же традиция, как резать селедку под шубой. По крайней мере, для 9% опрошенных.

А адрес "3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12" выучил почти каждый советский (а затем и российский) человек. И не беда, что в Ленинграде такой улицы не существовало (в Москве она была, только теперь это улица Марии Ульяновой ).

Великая Победа

Ни один вопрос не вызвал у респондентов такого единодушия. Для 63% опрошенных даже спустя десятилетия главным историческим событием остается победа в Великой Отечественной войне. И 9 мая для нас — один из любимых праздников. В последние годы к параду на Красной площади прибавилась еще одна традиция — "Бессмертный полк". Акция, во время которой люди выходят на улицы с фотографиями своих родных, погибших на Великой Отечественной войне, стала по-настоящему объединяющей. А те, кто не может участвовать в ней "очно", выкладывают фотографии и рассказы о погибших в Facebook.

И, конечно, военные песни и фильмы для многих из нас остаются в числе любимых.

Гимн России

20% опрошенных назвали объединяющей песней гимн нашей страны. "Народные" и любимые многими "День Победы" и "Катюша" идут с большим отрывом (8% и 7% соответственно).

Впервые строчка "Славься, Отечество наше свободное!" прозвучала еще в гимне СССР, в 1944 году. В первом варианте текста, разумеется, были строчки и про Сталина, и про грядущие битвы с захватчиками. С 1956 года гимн исполнялся без текста вообще. В 1977 году была утверждена новая версия — в ней остались только Ленин и дружба народов.

После распада СССР гимном страны стала "Патриотическая песня" Михаила Глинки (исполнялась без слов), но в 2000 году прежняя мелодия вернулась — уже с новым текстом. Неизменными остались автор слов (все три варианта написал Сергей Михалков ) и строчка "Славься, Отечество наше свободное".

Оливье

Тазик салата оливье был неизменной частью праздничного стола в СССР. И сегодня 51% россиян хранят ему верность. Только вот оливье у каждого свой. И перед каждым Новым годом в социальных сетях разгораются "салатные войны". Курица, мясо или, по старинке, докторская колбаса? (Один пользователь Facebook и вовсе предложил класть тушенку). Картошка — главный ингредиент или "не надо ее, забьет весь вкус"? Нужен ли свежий огурец в компанию к соленым? А горошек — из банки или замороженный? А тертое яблочко — необходимость или причуда? И, наконец, главный вопрос: заправлять магазинным майонезом, чтобы было "как в детстве", или придумывать заправки для легкости и вкуса?..

Француз Люсьен Оливье, когда-то придумавший этот салат, от таких споров упал бы в обморок: ведь у него в составе были икра и раковые шейки. Но правда в том, что нас объединяет не только любовь не только к оливье, но и к спорам о нем. Кстати, во всем мире его называют "русский салат". И только мы зовем одно из главных наших блюд именем француза.

Народ

Обычно символом называют какой-то предмет. Но символом нашей страны 9% опрошенных назвали народ. Остальные варианты (патриотизм, флаг, герб и так далее) набрали меньше голосов. На первый взгляд это кажется странным, но если подумать — ничего удивительного. Российские люди уникальны во всем, включая выбор символов. И это — то, что нас действительно объединяет.

Арина Костина