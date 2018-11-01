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Россияне разделились в оценке антиукраинских санкций
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Россияне разделились в оценке антиукраинских санкций 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне разделились в оценке эффективности санкций против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.
43% опрошенных уверены, что российские санкции поставят Украину на место. Точно такое же количество их соотечественников полагают, что санкции лишь обострят и без того сложные отношения между странами.
14% пользователей Рамблера сообщили, что не знают, будут санкции России против Украины эффективны или нет.
В опросе поучаствовали 9929 человек.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против Украины, а сегодня правительство обнародовало список людей и компаний, против которых они будут введены.
Среди 322 физических лиц встречаются имена украинских министров и депутатов, а среди 68 юридических — названия таких компаний, как «Карат», «Укрспирт», «Запорожкокс» и «Украинский бекон».
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