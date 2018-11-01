Россияне разделились в оценке антиукраинских санкций

Россияне разделились в оценке эффективности санкций против Украины . Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.

43% опрошенных уверены, что российские санкции поставят Украину на место. Точно такое же количество их соотечественников полагают, что санкции лишь обострят и без того сложные отношения между странами.

14% пользователей Рамблера сообщили, что не знают, будут санкции России против Украины эффективны или нет.

В опросе поучаствовали 9929 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против Украины, а сегодня правительство обнародовало список людей и компаний, против которых они будут введены.

Среди 322 физических лиц встречаются имена украинских министров и депутатов, а среди 68 юридических — названия таких компаний, как «Карат», «Укрспирт», «Запорожкокс» и «Украинский бекон».