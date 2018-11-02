Какая партийная система нужна России? 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) каждый год представляет данные опроса россиян о том, какого рода партийная система была бы сейчас лучше для нашей страны. Мнения респондентов довольно устойчивы: однопартийную систему выбирают 25% россиян, 29% поддерживают двух-трёхпартийную систему, чуть меньше — высказываются за систему из нескольких малочисленных политических партий, включающих только убеждённых в своих политических пристрастиях людей, оставшееся количество опрошенных отказываются от партийной системы в целом.