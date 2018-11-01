Крым признан лучшим направлением отдыха вегетарианцев в России

За Крым в качестве лучшего направления отдыха вегетарианцев проголосовали 50% опрошенных в социальных сетях, сообщает Tvil.ru.

В первую пятерку лучших направлений отдыха вегетарианцев в России также вошли Краснодарский край (27% голосов), Подмосковье (10%), Астраханская область (7%), Волгоградская область и Ставропольский край — по 3% голосов.

Вегетарианство — это питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты).

1 ноября по всему миру отмечается Международный день вегана.