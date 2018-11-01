Ещё
Крым признан лучшим направлением отдыха вегетарианцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым признан лучшим направлением отдыха вегетарианцев в России 

РИА Новости + ещё 2 18 минут назад
Фото: РИА Новости
За Крым в качестве лучшего направления отдыха вегетарианцев проголосовали 50% опрошенных в социальных сетях, сообщает Tvil.ru.
В первую пятерку лучших направлений отдыха вегетарианцев в России также вошли Краснодарский край (27% голосов), Подмосковье (10%), Астраханская область (7%), Волгоградская область и Ставропольский край — по 3% голосов.
Вегетарианство — это питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты).
1 ноября по всему миру отмечается Международный день вегана.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева336
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга65
Тимошенко отреагировала на спецмеры России223
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД501
Первый залп: чем Москва ответила Киеву65
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение