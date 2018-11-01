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Россиянам не хватило денег на отпуск
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Россиянам не хватило денег на отпуск 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пятая часть россиян отказалась от летнего отпуска из-за нехватки средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса исследовательской организации «Левада-центр».
Оказалось, что 18 процентов опрошенных никуда не поехали, так как у них не было денег на путешествие. 24 процента респондентов провели свой летний отпуск на даче или садовом участке.
На Кавказе или в Крыму отдохнули восемь процентов россиян, а еще 18 процентов участников исследования потратили свой отпуск на домашние дела.
Всего пять процентов опрошенных смогли побывать летом 2018 года за границей, а другие четыре процента путешествовали внутри страны.
Также семь процентов россиян использовали отпуск, чтобы навестить родственников, в то время как пять процентов респондентов признались, что летом подрабатывали.
В мае исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что половина россиян планировала провести летний отпуск дома. Уточнялось, что 45 процентов россиян решили никуда не ехать, 34 процента — провести лето на дачах, а 14 процентов — в селе или другом городе. Всего четыре процента россиян собирались отправиться за границу. 44 процента опрошенных отказались от поездок по причине нехватки средств.
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