Россияне пожаловались на уличную преступность

Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали неблагополучной ситуацию с уровнем уличной преступности в стране.

Респондентам задали такой вопрос: «Как, по вашему мнению, в России обстоят дела с уличной преступностью?». По мнению 35 процентов опрошенных, дела обстоят «крайне неблагополучно».

20 процентов считают обстановку на улицах благополучной. По их мнению, преступность сейчас на низком уровне.

Всего в опросе приняли участие 1475 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в 2017 году МВД удалось сократить уличную преступность и повысить раскрываемость некоторых видов преступлений (убийств, разбойных нападений и квартирных краж). В то же время президент подчеркивал, что общий уровень раскрываемости преступлений снизился почти до 43 процентов.