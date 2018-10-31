Ещё
Россияне пожаловались на уличную преступность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне пожаловались на уличную преступность 

Рамблер 1 час назад
Фото: сериал «Реальные пацаны»
Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали неблагополучной ситуацию с уровнем уличной преступности в стране.
Респондентам задали такой вопрос: «Как, по вашему мнению, в России обстоят дела с уличной преступностью?». По мнению 35 процентов опрошенных, дела обстоят «крайне неблагополучно».
20 процентов считают обстановку на улицах благополучной. По их мнению, преступность сейчас на низком уровне.
Всего в опросе приняли участие 1475 человек.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в 2017 году МВД удалось сократить уличную преступность и повысить раскрываемость некоторых видов преступлений (убийств, разбойных нападений и квартирных краж). В то же время президент подчеркивал, что общий уровень раскрываемости преступлений снизился почти до 43 процентов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака48
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ501
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла160
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева37
На арестованном в США судне умер россиянин8
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
03:28
В НАТО объяснили военные учения вблизи границ РФ
Войска Армия
00:42
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева
Общество Статьи
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес Другое
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
00:29
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
Происшествия Статьи
00:59
Лободу выписали из больницы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение