Росстат: 52,2% россиян имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц, а разница в доходах богатых и бедных россиян растет

Москва , 30 октября — «Вести. Экономика». Разница в доходах богатых и бедных россиян выросла в январе-сентябре, сообщает Росстат . На долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,6% общих денежных доходов населения.

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На долю 10% наименее обеспеченных россиян пришлось лишь 2,1% общих денежных доходов населения.

Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц получали в январе-сентябре 5,1% населения России

Доход в размере от 7 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц получали 7,3% россиян, от 10 тыс. до 14 тыс. руб. — 11,8%, от 14 тыс. до 19 тыс. руб. — 14,4%, от 19 тыс. до 27 тыс. руб. — 18,7%, от 27 тыс. до 45 тыс. руб. — 23,5%, от 45 тыс.до 60 тыс. руб. — 8,8%, свыше 60 тыс. руб. в месяц — 10,4% всего населения страны.

Таким образом, 52,2% россиян имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц.

По данным Росстата, численность экономически активного населения России составила к концу III квартала 73,1 млн человек. То есть более 36,5 млн человек имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц.

Общие денежные доходы россиян составили в январе-сентябре 41,065 трлн руб. Денежные расходы россиян составили 40,366 трлн руб.

Почти 78,2% доходов ушло на покупку товаров и услуг, 12,2% — на оплату обязательных платежей и взносов, 4,2% — на сбережения, 3,7% — на покупку валюты, 1,7% остались на руках.