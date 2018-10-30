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Росстат: 52,2% россиян имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц, а разница в доходах богатых и бедных россиян растет
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Росстат: 52,2% россиян имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц, а разница в доходах богатых и бедных россиян растет 

Вести Экономика 20 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 октября — «Вести. Экономика». Разница в доходах богатых и бедных россиян выросла в январе-сентябре, сообщает Росстат. На долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,6% общих денежных доходов населения.
Фото «Обозреватель»
На долю 10% наименее обеспеченных россиян пришлось лишь 2,1% общих денежных доходов населения.
Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц получали в январе-сентябре 5,1% населения России.
Доход в размере от 7 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц получали 7,3% россиян, от 10 тыс. до 14 тыс. руб. — 11,8%, от 14 тыс. до 19 тыс. руб. — 14,4%, от 19 тыс. до 27 тыс. руб. — 18,7%, от 27 тыс. до 45 тыс. руб. — 23,5%, от 45 тыс.до 60 тыс. руб. — 8,8%, свыше 60 тыс. руб. в месяц — 10,4% всего населения страны.
Таким образом, 52,2% россиян имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц.
По данным Росстата, численность экономически активного населения России составила к концу III квартала 73,1 млн человек. То есть более 36,5 млн человек имеют доход менее 27 тыс. руб. в месяц.
Общие денежные доходы россиян составили в январе-сентябре 41,065 трлн руб. Денежные расходы россиян составили 40,366 трлн руб.
Почти 78,2% доходов ушло на покупку товаров и услуг, 12,2% — на оплату обязательных платежей и взносов, 4,2% — на сбережения, 3,7% — на покупку валюты, 1,7% остались на руках.
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