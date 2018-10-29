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В России снизилась рождаемость
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Росстат сообщил о снижении рождаемости в России на 5,2% 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень рождаемости в России за 10 месяцев 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.
По данным ведомства, с января по сентябрь в стране родились 1,21 млн человек, в то время как в 2017 году этот показатель был примерно на 62 тыс. больше (1,272 млн).
Число умерших с начала года составило 1,383 млн человек (годом ранее — 1,378 млн), следует из опубликованных материалов.
Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших) за первые десять месяцев достигла 173 тыс. человек (в 2017 году — 106 тыс.).
Кроме того, Росстат сообщил о снижении числа заключённых браков (759 тыс., или на 8% меньше). Число разводов выросло до 452 тыс.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила уровень рождаемости в России как вполне высокий.
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