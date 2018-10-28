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Россияне сравнили отели и апартаменты
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Россияне сравнили отели и апартаменты 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Россияне, выбирающие в путешествиях отели вместо апартаментов, рассказали о причинах своих предпочтений, сообщили «360» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок.Ru». Большинство просто предпочитают не стоять на отдыхе у плиты. В опросе приняли участие более 800 туристов.
Готовить на отдыхе не желают ни мужчины, ни женщины, показало исследование. Среди женщин этот фактор стал решающим для 76%, среди мужчин такого мнения придерживаются 58%.
Другим важным фактором, из-за которого туристы отдают предпочтения отелям, стали трудности коммуникации при общении с владельцами квартир. Не все туристы готовы встречаться с хозяевами и договариваться о передаче ключей. По этой причине 6% респондентов выбирают отдых в отеле, где таких сложностей не возникает, к тому же администратор на стойке доступен круглосуточно. Мужчины-участники опроса выбирали этот ответ чаще (12%), чем женщины (5%).
Еще 6% от общего числа респондентов отметили уровень безопасности. По их мнению, апартаменты в этом отношении существенно проигрывают: в отелях как ни крути безопаснее. Среди мужчин такое мнение разделяют 8%, среди женщин — 6%.
Семейные мужчины и женщины согласились, что наличие детской анимации — это важное преимущество отеля перед размещением в частном секторе. В пользу этого аргумента высказались по 6% туристов обоих полов. Также немаловажной им показалась уборка в номере. О чистоте руками горничных вспомнили 7% мужчин и 3% женщин.
Наконец, около 2% выбирают размещение в отеле, чтобы заниматься физкультурой — тренироваться в спортзале или плавать в бассейне. И один процент опрошенных признались, что ближе к дате поездки им проще найти отель, чем свободные апартаменты.
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