Россияне сравнили отели и апартаменты

Россияне, выбирающие в путешествиях отели вместо апартаментов, рассказали о причинах своих предпочтений, сообщили «360» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок.Ru». Большинство просто предпочитают не стоять на отдыхе у плиты. В опросе приняли участие более 800 туристов.

Готовить на отдыхе не желают ни мужчины, ни женщины, показало исследование. Среди женщин этот фактор стал решающим для 76%, среди мужчин такого мнения придерживаются 58%.

Другим важным фактором, из-за которого туристы отдают предпочтения отелям, стали трудности коммуникации при общении с владельцами квартир. Не все туристы готовы встречаться с хозяевами и договариваться о передаче ключей. По этой причине 6% респондентов выбирают отдых в отеле, где таких сложностей не возникает, к тому же администратор на стойке доступен круглосуточно. Мужчины-участники опроса выбирали этот ответ чаще (12%), чем женщины (5%).

Еще 6% от общего числа респондентов отметили уровень безопасности. По их мнению, апартаменты в этом отношении существенно проигрывают: в отелях как ни крути безопаснее. Среди мужчин такое мнение разделяют 8%, среди женщин — 6%.

Семейные мужчины и женщины согласились, что наличие детской анимации — это важное преимущество отеля перед размещением в частном секторе. В пользу этого аргумента высказались по 6% туристов обоих полов. Также немаловажной им показалась уборка в номере. О чистоте руками горничных вспомнили 7% мужчин и 3% женщин.

Наконец, около 2% выбирают размещение в отеле, чтобы заниматься физкультурой — тренироваться в спортзале или плавать в бассейне. И один процент опрошенных признались, что ближе к дате поездки им проще найти отель, чем свободные апартаменты.