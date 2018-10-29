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В эти минуты у Соловецкого камня в центре Москвы начинается акция «Возвращение имён»
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В эти минуты у Соловецкого камня в центре Москвы начинается акция «Возвращение имён» 

Эхо Москвы + ещё 8 1 час назад
Она будет проводиться уже в двенадцатый раз. В этом году мероприятие чуть не сорвалось из-за ремонтных работ на Лубянке. Отметим, что такие же акции сегодня пройдут и в ряде других городов.
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