Выявлено отношение россиян к конкурсу «Великие имена России»

Россияне поддержали идею назвать аэропорты именами великих граждан

Более 51 процента опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали идею присвоить имена великих россиян аэропортам страны. Об этом сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

Каждый второй участник опроса заявил, что выбранное имя должно быть исторически привязано к региону, на территории которого расположен аэропорт.

34 процента опрошенных предпочтут присвоить аэропортам имена военных, 33 процента — имена ученых. Еще 24 процента предпочли бы имена деятелей культуры и искусства.

61 процент жителей Москвы и Петербурга заявил, что аэропорты можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны.

Опрос ВЦИОМ проводился в 37 регионах, участвующих в проекте «Великие имена России», среди россиян в возрасте от 18 лет.

До 28 октября в рамках второго этапа конкурса «Великие имена России» жители регионов смогут предлагать свои варианты названий аэропортов. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист конкурса.

На первом этапе в список кандидатов вошли имена 400 соотечественников: от исторических фигур и советских деятелей до современников.

На третьем этапе конкурса с помощью соцопросов будут сформированы шорт-листы — тройки лидеров для каждого аэропорта. В рамках финального, четвертого этапа россияне начнут голосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосование будет доступно на сайте конкурса, в соцсетях и по SMS.

Соотечественник, чье имя участвует в конкурсе, должен быть исторически связан с регионом аэропорта. Нельзя выдвигать имена, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.

Имена-победители дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России.