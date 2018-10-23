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В Швеции назван самый некрасивый город страны
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В Швеции назван самый некрасивый город страны 

ТАСС 2 часа назад
Фото: flickr.com/mk_iii
Город Борленге, расположенный в провинции Даларна, признан самым некрасивым городом Швеции. Голосование проводилось в Facebook общественной организацией Arkitekturupproрet ("Восстание архитекторов"), возникшей в 2014 году, сообщает радио Sveriges.
Из 7 тыс. участников опроса 1 тыс. отдали первенство Борленге как городу с самым уродливым центром. В комментариях многие респонденты написали, что "четырехугольные здания-коробки в центре наводят тоску".
Второе место с 800 голосами занял город Вестерос, и замкнул первую тройку Хесслехольм с 300.
Смысл проведенной Arkitekturupproрet акции, как отмечают ее организаторы, состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к "уродованию" городских центров "коробочными модернистами", ратовавшими за снос старых симпатичных деревянных домов и добротных каменных, с тем чтобы заменить их функциональными "унылыми коробками".
За первой тройкой в порядке очередности расположились Умео, Карлскуга, Сёдертелье, Флен, Борос, Юнгбю и Болнес.
Власти Борленге не согласны с мнением участников опроса. "Это соревнование в классической архитектуре. А мы — молодой город, который только развивается. Мы создаем предпосылки для успешной жизни в городе. У нас функциональный дизайн, у нас нет старинных домов, — считает глава отдела промышленности муниципалитета Борленге Ангелика Экхольм. — Мы думаем, что наш город красивый. И наша цель — быть самым приятным городом, а не самым красивым".
В ходе аналогичного опроса, в прошлом году в котором приняли участие 10 тыс. человек, был выбран и самый красивый город Швеции, которым стал Сундсваль, расположенный на восточном побережье страны в 395 км к северу от Стокгольма.
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