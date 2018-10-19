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Россияне проведут ноябрьские праздники дома
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Россияне проведут ноябрьские праздники дома 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: PIXABAY.COM
Скоро в России будут отмечать ноябрьские праздники — в этом году День народного единства приходится на воскресенье, а потому выходные продлятся с 3 по 5 ноября. Традиционно в это время в школах наступают каникулы, и люди задумываются об отпуске.
Однако в этом году большинство будут отдыхать дома: по данным крупнейшего онлайн-сервиса по продаже билетов, количество россиян, решивших отправиться за границу, снизилось на 25%, причём это касается тех, кто путешествует и на поезде, и на самолёте.
Сменились и приоритеты. Если в 2017 году чаще всего летали в Прагу и Франкфурт, то сейчас — в Будапешт и Стамбул. Причём большинство едут не на неделю, как раньше, а только на выходные — с 3 по 5 ноября. Железнодорожные направления тоже поменяли лидеров. Прошлогодние Киев, Берлин и Прага уступили место Таллину и Минску.
Сократилось число путешествующих и внутри России. Но их предпочтения остались неизменными. Больше всего туристов ждут Москва, Петербург, Краснодар и Сочи. При этом поездку в столицу предпочитают жители Казани, Смоленска и Минска, а в Питер — москвичи и екатеринбуржцы. Москвичи также составят большинство из тех, кто приедет в Сочи.
Эксперты отметили, что средняя стоимость поездки в этом году возросла на 33%: средний чек составил 5985 рублей.
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