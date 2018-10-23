ВЦИОМ: более трети россиян участвовали в субботниках за последний год

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В мероприятиях по благоустройству и субботниках в России за последний год приняли участие 36% жителей России, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сборе средств для людей, попавших в тяжелое положение, участвовал 21% респондентов, 19% россиян перечисляли деньги общественным организациям, 8% работали волонтерами. Только треть опрошенных (32%) не участвовала в общественных инициативах.

"Опрос ВЦИОМ, проведенный на фоне Года добровольца (волонтера) в России, продемонстрировал широкое распространение альтруистических практик в жизни наших соотечественников. Это движение охватило все возрастные и территориальные группы", — прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он также добавил, что имущественный и образовательный статус слабо влияют на желание россиян делать добро.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 октября 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.