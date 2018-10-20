ВЦИОМ: 82% россиян поддерживают проведение конкурса «Лидеры России» 

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, среди респондентов, которые знают об этом конкурсе, доля поддерживающих его составляет 90%. Не поддерживают конкурс 5% опрошенных, а среди знающих о нем не поддерживают — 2%.
«Каждый второй (51%) опрошенный, слышавший о конкурсе, утверждает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля выше — 68%», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Конкурс способствует профессиональному росту, полагают 80% опрошенных. А также быстрому продвижению по карьерной лестнице, заявили 79% опрошенных россиян.
Опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Было опрошено 1600 респондентов методом телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Первый конкурс управленцев прошел в октябре 2017 года — феврале 2018 года. В общей сложности было подано 200 тыс. заявок. В финале, который состоялся в Сочи, встретились 300 лучших управленцев со всей страны.
103 человек стали победителями — все они получили наставников из числа руководителей в сфере государственного управления и бизнеса. По итогам многие участники получили новые должности на федеральном и на региональном уровнях.