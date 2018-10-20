Ещё
ВЦИОМ: 82% россиян поддерживают проведение конкурса «Лидеры России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия приставила нож к горлу НАТО
Россия приставила нож к горлу НАТО

ВЦИОМ: 82% россиян поддерживают проведение конкурса «Лидеры России» 

Rambler News Service + ещё 23 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, среди респондентов, которые знают об этом конкурсе, доля поддерживающих его составляет 90%. Не поддерживают конкурс 5% опрошенных, а среди знающих о нем не поддерживают — 2%.
«Каждый второй (51%) опрошенный, слышавший о конкурсе, утверждает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля выше — 68%», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Конкурс способствует профессиональному росту, полагают 80% опрошенных. А также быстрому продвижению по карьерной лестнице, заявили 79% опрошенных россиян.
Опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Было опрошено 1600 респондентов методом телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Первый конкурс управленцев прошел в октябре 2017 года — феврале 2018 года. В общей сложности было подано 200 тыс. заявок. В финале, который состоялся в Сочи, встретились 300 лучших управленцев со всей страны.
103 человек стали победителями — все они получили наставников из числа руководителей в сфере государственного управления и бизнеса. По итогам многие участники получили новые должности на федеральном и на региональном уровнях.
Rambler News Service: последние новости
Почти половина военных США уверены в скором начале масштабной войны ОКБ назвало размер среднего долга потенциального гражданина-банкрота в России Росавиация назвала самые непунктуальные авиакомпании России в сентябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление165
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание52
Россия приставила нож к горлу НАТО132
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна488
Луганск пригрозил Киеву88
Видео
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
04:30
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украина В мире
00:51
Откровенно: голые фото Алеси Кафельниковой
Шоу-бизнес
01:24
В США пройдёт обряд наведения порчи на верховного судью
В мире США
00:22
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание
Шоу-бизнес Общество
00:35
Среди украинских пилотов наметилась опасная тенденция
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение