Более трети россиян в течение года участвовали в субботниках, показал опрос

Согласно данным опроса, за последний год 21% респондентов участвовал в сборе средств для людей, попавших в тяжелое положение, 19% перечисляли деньги нуждающимся и общественным организациям, 8% работали волонтерами, 7% приняли участие в работе домкомов, кооперативов, территориальном общественном самоуправлении.

Как следует из данных опроса, активнее в субботниках участвуют жители сельской местности (42%), а в сборе средств и вещей для нуждающихся чаще участвовали жители Москвы и Санкт-Петербурга (25%). Только треть опрошенных (32%) не участвовали в общественных инициативах.

"Опрос ВЦИОМ, проведенный на фоне Года добровольца (волонтера) в России, продемонстрировал широкое распространение альтруистических практик в жизни наших соотечественников. Только треть опрошенных не принимала участие ни в одном из основных видов добровольчества. Это движение охватило все возрастные и территориальные группы", — прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров

Он также добавил, что имущественный и образовательный статус слабо влияют на желание россиян делать добро.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 октября 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.