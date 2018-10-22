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Более трети россиян в течение года участвовали в субботниках, показал опрос
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Более трети россиян в течение года участвовали в субботниках, показал опрос 

РИА Новости + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Более трети россиян (36%) участвовали в мероприятиях по благоустройству и субботниках в течение последнего года, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, за последний год 21% респондентов участвовал в сборе средств для людей, попавших в тяжелое положение, 19% перечисляли деньги нуждающимся и общественным организациям, 8% работали волонтерами, 7% приняли участие в работе домкомов, кооперативов, территориальном общественном самоуправлении.
Как следует из данных опроса, активнее в субботниках участвуют жители сельской местности (42%), а в сборе средств и вещей для нуждающихся чаще участвовали жители Москвы и Санкт-Петербурга (25%). Только треть опрошенных (32%) не участвовали в общественных инициативах.
"Опрос ВЦИОМ, проведенный на фоне Года добровольца (волонтера) в России, продемонстрировал широкое распространение альтруистических практик в жизни наших соотечественников. Только треть опрошенных не принимала участие ни в одном из основных видов добровольчества. Это движение охватило все возрастные и территориальные группы", — прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он также добавил, что имущественный и образовательный статус слабо влияют на желание россиян делать добро.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 октября 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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