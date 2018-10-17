Эксперты оценили уровень личной инфляции россиян в сентябре

Личная инфляция граждан РФ в сентябре текущего года была значительно ниже официального темпа роста цен, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости

"По итогам сентября дефлятор получил значение в минус 0,3% относительно августа. То есть уровень личной инфляции, выраженной через дефлятор, оказался значительно ниже показателя официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,2%", — говорится в сообщении.

"Таким образом, накопленное с начала года значение дефлятора немного сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, но все равно остается выше уровня накопленной инфляции — 2,7% и 2,5% соответственно. Хотя нельзя не отметить, что даже по сравнению с августом эта разница сократилась втрое (до 0,2 п.п. — ред.)", — добавляет "Ромир".

В исследовании указывается, что снижение дефлятора в сентябре было связано с экономией россиян на привычных товарах. "За них в сентябре россияне в среднем платили почти на 1% меньше, чем в августе. При этом цены на услуги ЖКХ и на бензин почти не изменились относительно предыдущего месяца. Эти факторы и привели к переходу дефлятора в минусовую зону", — отмечается в сообщении.

"Однако вряд ли подобная ситуация с личной инфляцией сохранится до конца года. Фактор сезонного снижения цен на продукты в октябре наверняка сойдет на нет. Цены на продукты и непродовольственные товары, вероятно, продолжат расти", — отмечает холдинг.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.